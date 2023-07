O novo e inusitado projeto de Milhem Cortaz, sucesso em ‘Os outros’

Com vasta carreira no cinema, onde coleciona tipos esquisitões e violentos, Milhem Cortaz, 50 anos, saboreia os louros de seu primeiro protagonista na TV: ele é Wando, o pai de família explosivo, que perde a cabeça com os vizinhos na elogiada série Os Outros, do Globoplay. “É o papel mais difícil da minha carreira. O pior é que me acho parecido com ele, só que de forma sutil”, diz o ator, sem medo do sincericídio. Morador do bairro de Perdizes, em São Paulo, Cortaz conta que produz pães artesanais na sua garagem e que isso tem sido motivo de debates, digamos, vigorosos com a vizinhança. “Não aguento quando param carro na minha porta. Isso afasta os clientes. Melhorei nos últimos tempos, mas já aconteceu de perder o controle, com bate-­boca, coisa feia mesmo”, confessa.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2023, edição nº 2850