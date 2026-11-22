O novo desafio de Bittor Arginzoniz, eleito melhor chef do mundo
Chef do Asador Etxebarri recusa expansão e busca substituto para manter a tradição
Depois de conquistar o primeiro lugar no ranking 50 Best Restaurants, Bittor Arginzoniz, 66 anos, viu uma aglomeração se formar na porta da casa que pilota, o Asador Etxebarri, no País Basco. São mais de 1 000 pessoas por dia em busca de um assento no apertado salão para quarenta comensais. Mas ele esclarece que nada muda com a láurea. “Não vou ampliar a capacidade do restaurante nem pendurar as chuteiras por ora”, garante o autor de iguarias como a chuleta de vaca velha galega, carro-chefe do menu. Embalado em uma rotina frenética, o estrelado chef sabe, porém, que um dia sairá de cena, e já está às voltas com a procura de um sucessor. “Todas as tentativas até agora deram errado”, lamenta.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022