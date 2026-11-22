Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





No topo da gastronomia mundial com o Asador Etxebarri, Bittor Arginzoniz enfrenta filas diárias de mil pessoas, mas avisa que não vai ampliar o salão de 40 lugares nem se aposentar agora. O desafio urgente do chef basco é outro: encontrar um sucessor à altura de suas brasas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois de conquistar o primeiro lugar no ranking 50 Best Restaurants, Bittor Arginzoniz, 66 anos, viu uma aglomeração se formar na porta da casa que pilota, o Asador Etxebarri, no País Basco. São mais de 1 000 pessoas por dia em busca de um assento no apertado salão para quarenta comensais. Mas ele esclarece que nada muda com a láurea. “Não vou ampliar a capacidade do restaurante nem pendurar as chuteiras por ora”, garante o autor de iguarias como a chuleta de vaca velha galega, carro-chefe do menu. Embalado em uma rotina frenética, o estrelado chef sabe, porém, que um dia sairá de cena, e já está às voltas com a procura de um sucessor. “Todas as tentativas até agora deram errado”, lamenta.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022