O novo cuidado da TV Globo na escalação de atores para novelas

Quem acompanha novelas da TV Globo já percebeu que a emissora vem tomando um certo cuidado na escalação de atores. Além de aumentar o número de protagonistas negros em um passado recente dominado por brancos, a produção agora expõe a preocupação de ter personagens interpretados por atores com as mesmas raízes. É o caso de Volta por Cima, próxima novela das 19h que substitui Família é Tudo a partir do dia 30.

Ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro, a trama tem como cenário principal uma empresa de ônibus. A autora Claudia Souto faz questão de destacar que a região onde se passa o folhetim representa todo o país. “O subúrbio carioca se interliga com o de todo o brasil. A gente está trazendo para a novela o que pode acontecer com quem está do seu lado no ônibus ou com quem cruza na rua. É a identificação do publico”, explica.

Oriundo do Amazonas, Adanilo, que se destacou como Deocleciano na primeira fase de Renascer, viverá o manauara Sidney. Segundo o ator, após saber da origem do personagem, ele sugeriu à autora que seu personagem fosse “amazônico”, ideia comprada de imediato por ela. “Estou achando muito legal trazer um pouco dessa vivência para a novela. Nunca existiu um personagem amazonense fora de um universo amazônico. Manaus tem uma ligação direta com o samba, e a periferia amazônica esbarra com a carioca”.

Outro ator que traz suas raízes para o folhetim dirigido por André Câmara é Juliano Cazarré. Ele vai interpretar o motorista Jayme. Inicialmente, o personagem não seria gaúcho, mas passou a ser também por sugestão de Cazarré. “Me dei essa oportunidade”, expressou o artista, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas se mudou ainda criança. Para viver Jayme, ele conta que se preparou com base no pai. “Sempre gostei de trabalhar colocando algo de improviso, e eles estão me deixando brincar”, comemora.