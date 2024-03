O novo assistente pessoal de Kate Middleton que está dando o que falar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vida no castelo de Kensington, residência oficial do príncipe de Gales, tem sido bastante solitária para Kate Middleton. Ela mal encontra o marido, o príncipe William, que teve de redobrar a dedicação à agenda monárquica para permitir que o pai, rei Charles, siga em tratamento contra um câncer. Enquanto ela própria se recupera de uma cirurgia abdominal que despertou suspeitas quanto ao seu estado de saúde, a princesa decidiu contratar Tom White, 36 anos, antigo escudeiro da rainha Elizabeth II, como seu assistente pessoal. Sobram credenciais ao coronel, o primeiro oficial da Marinha britânica a assumir o cargo que estava vago desde 2022. O atributo que mais chama atenção até o momento, porém, é sua impressionante semelhança com o ex-tenista Roger Federer, 42. Kate não esconde que é fã do ex-atleta, tendo marcado presença na cerimônia em sua homenagem, no torneio de Wimbledon, no ano passado. A empolgação da princesa no encontro teria deixado Mirka, 45, mulher de Federer, enciumada. “Roger é o galã da minha mãe”, justificou Kate na ocasião. Agora, não fez nenhum comentário sobre o sósia com quem passará a conviver.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882