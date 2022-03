O nome ‘diferentão’ da herdeira recém-nascida do bilionário Elon Musk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é de hoje que os ricos e famosos elegem nomes um tanto quanto incomuns para os filhos. Nenhum deles, no entanto, causa mais estranheza que os escolhidos pela cantora Grimes, 33 anos, e o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, 50 anos. Pais do menino X Æ A-12, nascido em maio de 2020, cujo apelido é X, eles agora dão as boas-vindas à pequena Exa Dark Sideræl.

A sétima herdeira do bilionário americano nasceu em dezembro por meio de uma barriga de aluguel e reaproximou o casal, que havia se separado no fim do ano passado.

“Me refiro a Elon como meu namorado, mas somos muito fluídos. Moramos em casas separadas, mas somos melhores amigos e nos vemos o tempo inteiro. Temos nosso próprio tipo de relacionamento e não espero que as pessoas entendam”, afirmou Grimes, que chama a caçula de Y.

A inspiração para o nome peculiar veio de uma paixão em comum: a computação. De acordo com a cantora, Exa é “a capacidade de realizar um quintilhões de operações de ponto flutuante por segundo” e Dark, “um aceno para o desconhecido”.

Ansiando por ter mais três ou quatro filhos, o casal vai poder explorar toda a sua criatividade na hora de nomear a prole.