O Natal modesto de uma estrela do pop

Em alta no mercado fonográfico, depois de conquistar o seu terceiro disco de platina no Reino Unido, por seu primeiro álbum, Dua Lipa teve um Natal modesto para os padrões de uma pop star: ficou em casa, de jeans e moletom. A ceia, frugal porém sofisticada, se restringiu a uma tábua de queijos, minipanquecas, manteiga, geleia e uma porção generosa de caviar Beluga, cuja lata de 200 gramas pode chegar a 4 000 reais. A cantora também compartilhou com seus 87,5 milhões de fãs imagens de um jogo de cartas, o que sugere que não estava sozinha. A imprensa americana sustenta que a diva está vivendo um discreto affair com o cantor Jack Harlow, mas o único par da noite, pelo menos nas redes sociais, foi o cachorro Dexter.

Publicado em VEJA de 4 de janeiro de 2023, edição nº 2822