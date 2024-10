O motivo sexual que fez Nicole Kidman parar gravações de filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nicole Kidman, que está no novo filme BabyGirl junto de Harris Dickinson e Antonio Banderas, afirmou que o excesso de cenas de sexo e orgasmos a fez pedir para que as gravações fossem paradas. Segundo a atriz, a exaustão foi tão grande que acreditou estar passando por um burnout. “Houve momentos em que eu estava filmando e pensava: ‘Eu não quero mais ter orgasmos. Não chegue perto de mim. Eu odeio fazer isso. Não me importo se nunca mais for tocada na minha vida. Estou cansada disso’. Eu sabia que a (diretora) Halina Reijn não iria me explorar. Não importa como as pessoas interpretem isso, eu não me senti explorada. Já fiz filmes bastante reveladores, mas nenhum como este” contou ao tabloide inglês The Sun.