O motivo religioso do figurino de Luedji Luna no Rock in Rio

A cantora Luedji Luna, 37 anos, se apresentou pela primeira vez no palco Sunset do Rock in Rio, no dia das mulheres do festival. Ao lado de Xênia França, 38, e Tássia Reis, 35, elas entraram com roupas completamente brancas, iluminadas pelas luzes do palco. A escolha não foi coincidência. A cantora baiana é do candomblé, e sexta-feira é o dia do orixá Oxalá, representado pela cor branca. “Minha música mais famosa Banho de Folhas é uma reverência a Oxalá é então para mim fez todo sentido escolher o branco para um show numa sexta”, diz Luedji. Durante o show seu filho, Dayo, 4, passou correndo pelo palco algumas vezes. Mas o menino já está acostumado. “Ele é muito ligado à música desde sempre, mas fiquei preocupada com ele no palco e logo alguém tirou ele de lá”, completou.