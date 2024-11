O motivo que irá levar Brad Pitt e Angelina Jolie ao tribunal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-casal Brad Pitt e Angelina Jolie enfrentará um novo capítulo em sua longa batalha judicial sobre o Chateau Miraval, um vinhedo francês que produz espumantes premiados. No próximo ano, a disputa deve seguir para julgamento e os dois poderão se encontrar cara a cara no tribunal. Em 2021, a atriz vendeu sua participação da propriedade para o empresário russo Yuri Shefler, dono do grupo Stoli. Com isso, o ator entrou com uma ação de 67 milhões de dólares contra a ex, alegando que ela violou um acordo verbal que exigia a autorização mútua para qualquer venda.

Ao longo dos anos, Angelina tentou diversas vezes encerrar o processo, mas teve suas moções rejeitadas pelo Tribunal Superior de Los Angeles, sob o comando da juíza Lia Martin, que considerou a validade do acordo verbal. Conforme fontes próximas ao caso, a disputa já custou milhões a ambos os lados e deve se intensificar ainda mais. “Já está feio, mas vai piorar, pois Angie está determinada a retaliar Brad e resolver antigas questões pessoais”, comentou uma fonte próxima ao DailyMail. Ela ainda terá 30 dias para recorrer da decisão judicial.