O motivo que impede Bolsonaro de ir à posse de Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Donald Trump venceu as eleições dos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 6, e voltará à Casa Branca em 2025. O filho de ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL) acompanhou a apuração nos Estados Unidos, em Mar-a-Lago, resort de luxo do republicano. Do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados celebraram o resultado nas redes sociais. “Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência dos EUA (…). Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica”, escreveu no X.

A posse do novo presidente americano está marcada para o dia 20 de janeiro, em Washington, e terá a presença de chefes de Estado e políticos do mundo inteiro. Porém, mesmo que seja convidado e tenha interesse em ir, Bolsonaro pode ser barrado. O motivo: seu passaporte está retido no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele teve o documento recolhido em fevereiro deste ano, no curso da operação da Polícia Federal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado por parte dele e de seus aliados.

O ex-presidente chegou a solicitar a devolução do documento, mas foi rejeitado. Em outubro, os recursos foram negados de maneira unânime pelo Supremo. Na decisão, o relator do caso, Alexandre de Moraes, definiu a medida como necessária para evitar uma possível fuga do país. Segundo O Globo, Bolsonaro expressou a aliados que deve seguir com a tentativa de obter seu passaporte com o STF para ir à posse.