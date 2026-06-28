O motivo que fez Taís Araújo voltar ao teatro

Taís Araújo está em cartaz com a peça Mudando de Pele, em São Paulo, no Teatro Raul Cortez, até 5 de julho. É a estreia da atriz em um projeto solo e a volta aos palcos depois de cinco anos focada na televisão ou cinema. “Fiquei muito tempo sozinha na sala (ensaiando), sem as meninas que fazem a música. Eram seis, cinco horas sozinha. No começo era cansativo e desgastantes, mas no final falava que precisava de mais tempo e não queria sair de lá”, conta à coluna GENTE.

A ideia de retornar ao teatro veio ainda quando estava no ar com Vale Tudo. Na época, ela decidiu que quando acabasse a novela focaria em fazer uma peça. Inicialmente, uma nova temporada de O Topo da Montanha, com o marido Lázaro Ramos, mas ele já estava cotado para A Nobreza do Amor. “A decisão de fazer um solo era para ganhar independência, ou seja, não posso ficar dependendo do Lázaro o tempo inteiro. Vou ter que me virar e a escolha foi um solo. Foi meio na tora, uma escolha lógica e não emocional”, explica.

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Nos últimos anos, após a pandemia, atores começaram a se queixar sobre a falta de atenção e uso de celular por parte do público. Taís, por outro lado, não teve problemas. “Com essa peça, não. As pessoas ficam muito emocionadas, levam seus depoimentos pessoais. Acho que isso tem muito a ver com o tipo de texto que a gente escolhe“, conta.

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