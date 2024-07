O motivo que fez Neymar pensar em aposentadoria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar, no elenco do Al-Hilal-SAU, afirmou que cogitou se aposentar do futebol aos 31 anos. Em entrevista ao canal 3 na Área, o atacante disse que repensou os planos da carreira ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2023. “Quando eu machuquei, passava tudo pela minha cabeça. Parar de jogar. Confesso que falei, mas os amigos não deixaram. A família também não. Confesso que, hoje, vejo uma luz no fim do túnel. Então, quero voltar a jogar. Tenho saudade de estar em campo. No Al-Hilal, eu na academia, vendo os companheiros treinarem, dava saudade”, revelou.

A lesão aconteceu em 17 de outubro, durante a derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele precisou passar por cirurgia e está há mais de oito meses longe dos gramados.