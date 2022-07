O motivo político que faz Roberto Carlos proibir visitas em seu camarim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Carlos não recebe mais ninguém em seu camarim nos shows que retomou recentemente. Oficialmente, é uma medida de proteção contra a Covid-19, mas o receio do cantor, na realidade, é o de que convidados tirem fotos a seu lado fazendo sinal de arminha, muito usado por bolsonaristas, ou o “L” de Lula.

Conforme a coluna já noticiou, um emissário do presidente Jair Bolsonaro (PL) procurou Roberto Carlos. Nas eleições de 2018, o cantor deu a entender que estava com o então deputado federal e, um ano mais tarde, posou com Sergio Moro quando ele já era ministro da Justiça na Corte bolsonarista. Não funcionou. O rei não apenas negou o pedido, como proibiu seus assessores de declararem o voto e ainda vetou as visitas ao camarim.

Leia também: De olho no poder das redes, Lula e Bolsonaro miram apoio de celebridades

Depois da fase mal-humorada, em que entregou rosas irritado e chegou a soltar um palavrão ao ser perturbado ainda durante uma das canções, agora Roberto era só sorrisos. Na noite dequarta-feira, 20, na casa de shows Qualistage, na Barra da Tijuca, Rio, o Rei se apresentou para convidados. Mais uma vez, ninguém foi ao seu camarim.