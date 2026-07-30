O motivo para Juliana Paes ter recusado fazer ‘Quem Ama Cuida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Juliana Paes recebeu um convite para integrar o elenco de Quem Ama Cuida, novela de Walcyr Carrasco na Globo. A atriz, que protagonizou A Dona do Pedaço, também escrita pelo autor, precisou recusar a proposta por causa de outros compromissos profissionais. Em entrevista recente, explicou a decisão: “Já tinha minha agenda fechada e quando os convites pintam, às vezes a gente já está com trabalhos fechados. Então, não posso reclamar porque a gente quer estar com a agenda mesmo lotada, mas tenho saudade de estar com essa turma toda, né, com esses elencos enormes”.

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Juliana está comprometida com as gravações da segunda temporada de Os Donos do Jogo, série da Netflix em que interpreta a mulher de um bicheiro.