O motivo para Ian Somerhalder, de ‘The Vampire Diaries’, deixar Hollywood

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ian Somerhalder e Nikki Reed, mais conhecidos, respectivamente, por The Vampire Diaries e Crepúsculo, decidiram abandonar os holofotes de Hollywood. Os dois atores se casaram há nove anos e têm uma filha de seis anos e um filho de pouco mais de um ano. Há algum tempo, eles decidiram concentrar a maior parte de seus esforços na criação de seus herdeiros e no trabalho que fazem na fazenda para a qual se mudaram. “Produzimos a maior parte da nossa própria comida. Queremos não ter nenhuma conexão com o supermercado, ser capazes de sobreviver sem fazer parte do sistema. E acho que estamos muito perto de conseguir isso”, disse à E!News.

Além de apoiar o estilo de vida mais sustentável, os atores estão à frente do documentário Common Ground, sobre o atual sistema agrícola, bem como a linha de suplementos que lançaram em janeiro, The Absorption Company. Em parceria com Paul Wesley, que interpretou seu irmão Stefan Salvatore na série, Ian possui uma marca de bourbon, um uísque norte-americano elaborado com milho.

“Esse caminho me levou aonde me sinto mais autêntico de qualquer maneira, que é em um par de botas de cowboy, alimentando as vacas e correndo em cavalos. Digo isso com toda a humildade, com todo o respeito, mas prefiro fazer isso do que passar dois meses em alguma cidade, gravando um programa de TV, longe da minha familia ou transportando minha familia de um lado para o outro. Quando você atinge um certo nível, você pensa: ‘Ok, quero me concentrar na familia e no futuro da agricultura, da alimentação, da energia e das coisas grandes. Não preciso correr atrás de prêmios e de qualquer coisa que me faça sentir melhor comigo mesmo”, disse em entrevista à People divulgada nesta segunda-feira, 30.