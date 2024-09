O motivo para Flávia Saraiva não falar no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ginasta Flávia Saraiva, que ganhou a medalha de bronze nesta Olimpíada por equipe, foi uma das convidadas da área VIP deste sábado, 14, no Rock in Rio. Ao chegar no local, foi cercada por vários jornalistas e surpreendeu a todos ao dizer: “não posso falar, o pessoal da minha assessoria me disse que não posso falar para site de fofocas”. Mesmo diante da insistência dos jornalistas, cada um apresentando o veículo que trabalhava, Flávia insistiu que não podia falar. “Não posso, não posso falar quando eu estou sozinha”, disse ela. “O pessoal da minha assessoria, que eu contratei, me falou que não posso falar sozinha”. Questionada sobre onde estava a assessoria, ela disse que hoje tinha vindo sozinha, porque veio para curtir. Algo parecido com o que fez Rebeca Andrade na noite de ontem.