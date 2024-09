O motivo para Diego Martins substituir Yasmin Brunet no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após um fim de semana à frente das entrevistas para a Globo, Yasmin Brunet deixou a função de reporter na área VIP do Rock in Rio. O cargo ficou com o ator Diego Martins. Na última semana, a modelo protagonizou um climão com Paolla Oliveira e Jade Picon, que durante a cobertura do festival, escolheram não falar com a influenciadora. Nas redes sociais da emissora, a troca entre a filha de Luiza Brunet e o artista já era algo anunciado e programado. “Chegou a hora de passar o bastão: agora é o Diego Martins”, apresenta uma publicação.

Yasmin, nada feliz com as especulações sobre a troca, deixou um comentário em uma publicação que falava sobre o motivo da sua suposta demissão. “Demitida? Viva o jornalismo irresponsável. A mania feia de publicarem sem nem me procurar. Vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Quem deveria ser demitida? Quem escreveu isso? Meu acordo com o gshow era para o primeiro final de semana e o Diego no segundo. Isso foi divulgado, inclusive, pela Globo. Parabéns pela matéria de primeira”.