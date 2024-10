O motivo para Cameron Diaz se afastar do cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cameron Diaz, 52 anos voltará em breve às telas como protagonista do filme Back in Action, da Netflix, ao lado de Jamie Foxx, 56. Esta é a primeira produção da atriz após 11 anos longe das câmeras. A estrela de filmes como As Panteras (2000) e Quem vai ficar com Mary? (1998) se afastou para se concentrar na família e em negócios em outras áreas.

“Parecia algo que eu tinha que fazer para recuperar minha própria vida. E eu realmente não me importava com mais nada. A opinião de ninguém, o sucesso de ninguém, a oferta de ninguém, nada de ninguém poderia mudar minha mente sobre minha decisão de cuidar de mim mesma e construir a vida que eu realmente queria ter”, disse Diaz, segundo o site Variety. A atriz tem dois filhos com o músico Benji Madden, 45.

A estreia de Back in Action está prevista para janeiro de 2025 e tem no centro da história dois ex-espiões da CIA forçados a voltar ao trabalho após suas identidades serem expostas. Além da produção do streaming, Cameron Diaz deve retornar na sequência de Shrek, quinto filme da animação.