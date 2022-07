O motivo do temor que fez Rosa Weber adiar sua posse no STF

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi adiada em três dias a posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao invés de 9 de setembro, como inicialmente planejado, agora será dia 12. O motivo? Tentar se afastar do feriado de 7 de setembro, quando devem ocorrer protestos bolsonaristas em todo o país, assim como no ano passado. Conforme VEJA Gente já havia alertado, a data era vista como um problema internamente. O presidente atual, Luiz Fux, ficará assim mais uns dias esquentando a cadeira, para poupar Weber de possíveis desgastes já no início da sua gestão.

