O motivo do silêncio dos sertanejos sobre apoio a Bolsonaro

Gusttavo Lima, Amado Batista, Sérgio Reis, Zezé di Camargo, além de algumas duplas sertanejas… Afinal, por que eles começam a se calar quanto ao apoio antes firme e em alto e bom som para Jair Bolsonaro (PL)? Há dois fatores que andam assustando a turma da viola e do berrante. O primeiro deles tem a ver com as pesquisas, já que o presidente não assume a dianteira e sua vitória segue incerta. Ninguém quer se comprometer em apoiar uma possível derrota, o que significaria atrelar a imagem a quem pode, em breve, estar fora de cena. O segundo motivo tem nome e nem precisa de sobrenome: Anitta. Desde que ela deu apoio a Lula (PT), o engajamento dos fãs segue tão quente nas redes sociais, que nenhum artista consegue fazer frente diante do discurso da “poderosa”.

Procurado pela coluna, o escritório de Zezé, por exemplo, se limita a dizer que o cantor não fala mais de política abertamente. O do Gusttavo Lima também retirou o time de campo. Ele só dá entrevista se o assunto for música. A turma bolsonarista segue firme com suas convicções, mas resolveu se calar para ver no que isso vai dar até outubro.