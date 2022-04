O motivo do retorno da nora de Biden ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi animada a passagem pelo Rio de Janeiro, no fim de março, da sul-africana Melissa Cohen, 37 anos, que vem a ser nora do presidente americano Joe Biden. Melissa, que é superengajada em causas humanitárias, desembarcou na cidade como convidada de honra do baile de gala de uma ONG no Copacabana Palace. Mas esbaldou-se mesmo foi na Praia de Ipanema, sempre de biquíni minúsculo, mostrando a ótima forma. A socialite Narcisa Tamborindeguy, que a conheceu através de amigos comuns, anuncia em primeira mão: “Até o fim do ano a Melissa deve retornar para fazer uma ação social na comunidade da Maré. Ela é uma pessoa maravilhosa”. Melissa e Hunter Biden se casaram em 2019, dias depois de se conhecerem, e têm um filho de 2 anos. O primogênito-problema do presidente enfrenta uma investigação de lavagem de dinheiro, sonegação e tráfico de influência.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785