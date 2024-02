O motivo do choro da rainha de bateria da Arranco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha de bateria da Arranco, Graciele Bracco, tem como lema a superação no desfile na noite deste sábado, 10. O motivo foi o calote do estilista que não conseguiu entregar todas as partes de sua fantasia. “Ele acabou comigo, acabou com o meu sonho. Prejudica uma escola toda, as pessoas que me conhecem. Está faltando o costeiro, as fivelas. O valor é irrelevante pelo o que ele está me causando. Ele mexeu com o meu sonho”, disse bastante emocionada na frente da bateria. A escola vai celebrar a doutora Nise da Silveira e o Instituto Municipal de Assistência à Saúde que leva seu nome.