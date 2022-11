O motivo do ataque de apoiadores de Bolsonaro ao Banco Itaú

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para apoiadores fervorosos de Jair Bolsonaro (PL), até um banco pode ser símbolo do “perigo” comunista. Isso porque alguns deles defendem boicote a agências bancárias, após a nomeação de Maria Alice Setubal, uma das herdeiras do Banco Itaú, para a equipe de transição do governo do presidente eleito Lula (PT). A empresa emitiu um comunicado explicando o distanciamento entre o banco e a decisão pessoal da empresária. “O banco esclarece que a participação da Neca Setubal na equipe de transição do futuro governo não tem qualquer relação com o Itaú”, escreveu. Mas isso não foi o suficiente. Há bolsonaristas tentando organizar boicote contra a instituição.

A herdeira do Banco Itaú agora integra a equipe de transição do Lula. Esse é um bom momento para você fazer sua transição para um banco que não esteja preocupado somente em lucrar com juros alto de uma economia colapsada. — Leonardo Dias (@tocomleonardo) November 18, 2022

Boicote ao Itaú: Após o boicote que afetou dramaticamente a Magalu, eleitores de Jair Bolsonaro fazem campanha nas redes para encerrar contas correntes no banco Itaú, por suas alegadas ligações à campanha eleitoral do PT. #ColunaCH #DiariodoPoder — Cláudio Humberto (@ColunaCH) November 8, 2022

Cartao Banco Itau cancelei !!! Chega de apoiar quem não está preocupado com nosso país e sim com si próprio !!! pic.twitter.com/KugaHUhUTO — Luiza Tomé . (@luizatomeofic) November 17, 2022

Doidos para arrecadar novamente nas transferências né? 😂😂😂😂 Faz o L — Aline Scaramboni (@AlineSi54210762) November 18, 2022

