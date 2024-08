O motivo de tanta briga entre os irmãos Liam e Noel, da banda Oasis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A banda Oasis, dos irmãos Liam e Noel Gallagher, anunciou seu retorno neste domingo, 25, depois de 15 anos separados devido brigas e polêmicas que envolveram os dois. A notícia pegou de surpresa os fãs, já que a relação dos irmãos foi marcada por diversas polêmicas. Em 2019, Noel afirmou para o jornal britânico Big Issue que não conseguiria pensar em voltar a fazer shows com o irmão: “Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes nesse tempo, e em ambas as vezes, quase acabamos brigando sem motivo. Não visualizo a manhã que acordo e penso como queria passar dois anos em turnê, brigando ao redor do mundo com Liam”, comentou na época.

Noel revelou o verdadeiro motivo da separação apenas em 2021 – a briga, que ocorreu em 2006, foi causada depois que ele doou algumas roupas que seu irmão deu para ele. Na época, Liam tinha uma linha de roupas chamada Preety Green e decidiu presentear os integrantes da banda com alguns looks da marca que ainda não tinham sido lançados. No entanto, Noel não gostou dos modelos e decidiu dar para uma instituição de caridade. Devido sua atitude Liam explodiu com o irmão: “Liam deu para todos da banda, não só para mim. Fui direto para a loja de caridade e deixei na porta da loja. Ele ficou maluco, e disse: ‘Se você não queria, p****, deveria apenas ter dito que não queria, seu filho da p***’. As roupas estavam no manequim da loja da Barnardo’s um mês antes da linha ser lançada. Se a situação já estava difícil entre a gente, esse foi o começo do fim”, lembrou Noel ao tabloide inglês The Sun.

Os Gallagher também tiveram outros atritos ao longo da carreira. Em 1994, durante um show em Los Angeles, Liam jogou um pandeiro na cabeça do irmão, que se retirou do palco logo em seguida. Ambos já estavam se estranhando nos bastidores, mas após a situação, Noel começou a tocar as músicas de maneira diferente do resto da banda. Já no ano seguinte, Noel bateu no caçula com um taco de críquete depois de ser surpreendido por seus amigos no estúdio de gravação. Anos depois, em 2005, o mais velho afirmou que a relação dos dois estava abalada, culpando Liam por isso. “Ele está completamente assustado comigo agora, ele realmente morre de medo de mim.” A Oasis foi formada originalmente por Liam em 1991 e é considerada uma das bandas indies de maior importância da década de 1990. O grupo se separou em 2009 depois de uma discussão entre os dois irmãos em um show em Paris.