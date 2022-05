O motivo de Meghan Markle e Harry terem ido para tão longe de Buckingham

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando Meghan Markle conheceu o príncipe Harry, se deu início a uma sucessão de polêmicas que culminou com sua saída do palácio e a bombástica entrevista à Oprah Winfrey. O podcast “Dynasty: The Windsors”, de Katie Nicholl e Erin Vanderhoof, traz novas informações sobre a mudança de Meghan da Califórnia para a Inglaterra e vice-versa, e do quanto isso abalou a família real.

Em meados de 2010, quando Meghan estava no auge do sucesso na série Suits, atraindo seguidores em suas redes sociais, já começava a procurar algo maior para sua vida. Primeiramente, se tornou defensora das mulheres da ONU e fez viagens humanitárias à Índia e Ruanda. Mas foi quando surgiram as notícias de que Meghan e Harry estavam namorando, que se evidenciou o racismo, inclusive por parte dos tabloides ingleses. No período que antecedeu o casamento, em maio de 2018, o otimismo em relação ao futuro se misturou a fortes ataques. Matéria na Vaniety Fair conta que a ascensão de Meghan ao alto escalão da sociedade britânica revelou algumas questões profundas num país cada vez mais multicultural, e que ainda não se aceita como tal.

Quando Meghan se tornou oficialmente da realeza após o casamento, ficou claro que ela se destacou no papel. Então, por que, quase quatro anos depois, ela se mudou para tão longe do palácio? O podcast “Dynasty: The Windsors” explica que o motivo foi o choque cultural no longo período de adaptação na aristocracia.