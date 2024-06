O motivo de Ed Sheeran para não ter celular há nove anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ed Sheeran, 33, revelou em uma recente entrevista que não possui celular desde 2015. Em um podcast, o assunto veio à tona quando o apresentador Jake Shane pediu o número de telefone do cantor. “Não tenho número, mas você pode pegar meu e-mail. Eu tinha o mesmo número desde os 15 anos. Fiquei famoso e tinha 10 mil contatos no meu celular. As pessoas mandavam mensagens o tempo todo, e eu estava constantemente em contato com muita gente. Com telefones, todos esperam que você responda, e se não responder, é grosseiro. Às vezes você simplesmente não está com cabeça para responder, e eles mandam mais mensagens. E de repente você está em 40 conversas ao mesmo tempo. Eu estava perdendo a interação com a vida real. Então me livrei do telefone. Comprei um iPad, mudei tudo para o e-mail, ao qual respondo uma vez por semana”.

O artista contou que sua equipe lhe presenteou com um telefone, para alimentar suas redes sociais durante eventos, mas não é um telefone de trabalho fixo. O cantor de Shape of You observou que não ter telefone permite que ele esteja presente e aproveite os momentos fora da tela, como jantares com seu melhores amigos. Além disso, afirmou que o tempo sem telas ajuda na criatividade. “Quando você está apenas sentado sem fazer nada, é quando penso em uma letra ou melodia. Nada de criativo surgiu de estar conectado o tempo todo”.