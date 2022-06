O motivo de Damares Alves, mesmo hospitalizada, comemorar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos) foi internada em um hospital particular da Asa Sul, em Brasília, nesta quarta-feira, 22, com um quadro de broncopneumonia. A assessoria da pré-candidata ao Senado Federal informa que ela está sob o cuidado de antibióticos e deve continuar em repouso até que recupere a imunidade. A broncopneumonia é uma inflamação que atinge os pulmões, mais especificamente, as estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

Mesmo internada, ela comemorou que a Suprema Corte dos EUA derrubou lei federal que garante direito a aborto. A mudança não proíbe o aborto no país, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. Nas redes sociais, ela se manifestou a favor a criminalização do aborto.