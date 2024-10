O motivo das filhas de Barack Obama não utilizarem o sobrenome do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Barack Obama contou que suas filhas, Malia e Sasha Obama, evitam usar o seu sobrenome para conseguir chegar ao sucesso por conta própria. Segundo o ex-presidente dos Estados Unidos, as duas são muito sensíveis com a notoriedade, tanto que Malia tirou o nome paterno dos créditos do curta-metragem que foi sua estreia como diretora, colocando Malia Ann. O filme chegou a concorrer no Festival de Cinema de Sundance. “Eu disse a ela: ‘você sabe que eles vão saber quem você é, não é?’. Ela falou ‘quero que eles assistam pela primeira vez e não tenham essa associação de forma alguma’”, contou Obama durante uma entrevista ao podcast The Pivot.