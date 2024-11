O motivo das críticas à indicação de livro infantil ao Prêmio Jabuti

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O anúncio do livro infantil O Voo do Ovo (Ed. PeraBook), de Raquel Matsushita, como um dos finalistas do Prêmio Jabuti, um dos mais tradicionais da literatura brasileira, gerou polêmica, na última terça-feira, 5. O motivo das críticas se deve à data. A obra de Matsushita chegou às livrarias no dia 25 de junho deste ano, após o período de inscrição, que aconteceu entre 25 de abril e 13 de junho. Mesmo sob protestos de um grupo de editoras independentes Livro Livre, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) manteve a indicação, alegando que considera a data de registro e publicação oficial. Segundo a CBL, o livro foi registrado em setembro de 2023 e impresso em novembro do mesmo ano.

O Voo do Ovo disputa o troféu na categoria Infantil com A Menina com os pés no Chão (Ed. Florear Livros), de Mariana Brecht e Lumina Pirilampus, Cabo de Guerra (Ed. Santillana Educação), de Guilherme Karsten e Ilan Brenman, Neguinha, sim! (Ed. Companhia das Letrinhas), de Renato Gama, e O menino que andava sobre hipopótamos (Ed. Estrela Cultural), de André Luis Oliveira e Ana Laura Alvarenga. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 19 de novembro, no Auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.