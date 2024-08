O motivo da saída de Taeil do grupo de k-pop NCT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor sul-coreano Taeil foi expulso do grupo de k-pop NCT, após acusações de “um caso criminal relacionado a crimes sexuais”. A informação foi divulgada pela empresa que gerencia o conjunto, SM Entertainment, em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 28.

No comunicado publicado na plataforma X, a empresa informa que a decisão foi tomada após uma discussão com o artista. “Taeil está cooperando fielmente com a investigação policial. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança. Pedimos desculpas profundamente pela controvérsia causada por nosso artista”, diz a nota.

Conhecido como Taeil, Moon Tae-il tem 30 anos e começou a carreira em 2015. Cerca de um ano depois, ele se tornou membro oficial do NCT e dos subgrupos NCT U e NCT 127.

Após a divulgação da notícia, os fãs lotaram de comentários o perfil oficial da empresa no Instagram. Muitos pediam explicações sobre a decisão. “O que está acontecendo com Taeil”, escreveu um. “Preciso de mais informações e provas”, comentou outro seguidor. “Meu queixo está no chão. Eu não achei que algo assim iria acontecer”, desabafou um fã.