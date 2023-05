O motivo da princesa Charlotte ficar cansada após a coroação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto seu irmão mais velho, o príncipe George, 9 anos, segundo na linha de sucessão ao trono britânico após o pai, o príncipe William, serviu como pagem de honra de seu avô, a irmã Charlotte, 8, também teve uma missão especial na cerimônia de coroação do rei Charles III, no último sábado, 6. Ela ficou encarregada de segurar a mão e acompanhar de perto os passos do irmão, Louis, 5, quando a família chegou para o evento histórico. Isso, segundo príncipe William, fez com que a princesa ficasse cansada durante a coroação do avô.

No dia seguinte, durante uma caminhada ainda em meio aos festejos da emblemática coroação, nos arredores do castelo de Windsor com Kate Middleton, William revelou a curiosidade sobre a filha a algumas pessoas que se aproximaram para saudá-los . “Ela está tendo um dia tranquilo em casa. Ficou muito cansada certificando-se de que seu irmãozinho se comportasse”, contou o futuro rei do Reino Unido. De fato, a pequena princesa cumpriu o papel de acompanhar o irmão caçula, de pertinho, durante todo o evento.

