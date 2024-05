O motivo da prefeitura de Fortaleza para cancelar show de Victor e Leo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A dupla sertaneja Victor e Leo era uma das atrações da festa de São João de 2024 em Fortaleza. Porém, no domingo, 19, a prefeitura da capital cearense, responsável pelo evento, anunciou o cancelamento do show. A decisão foi tomada diante das críticas pela escolha da atração, já que Victor Chaves já foi condenado por agressão à mulher em 2019. “Determinei a substituição da dupla Victor e Léo em nosso São João. Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão. Em breve será anunciada a programação completa do evento, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de Junho, no Aterrinho da Praia de Iracema”, escreveu o prefeito José Sarto no X.

Victor se tornou réu em 2017, depois de ser acusado de agressão, pela atual ex-mulher, Poliana Bagatini, que estava grávida do segundo filho do casal na época. No boletim de ocorrência que prestou contra Victor, a vítima disse que foi jogada no chão e que recebeu vários chutes. Ele foi condenado em primeira instância a 18 dias de prisão em regime aberto, além de uma indenização de 20 mil reais.