O motivo da pausa de Drica Moraes na TV após ‘Os outros’

Drica Moraes, 54, com recente trabalho em Travessia, na TV Globo, e Os Outros, no Globoplay, também estreia Pérola, um longa dirigido por Murilo Benício com previsão de estreia para 21 de setembro. “Um personagem icônico do Mauro Rasi, lindamente feito pela Vera Holtz nos anos 90. É uma celebração ao teatro e ao cinema”. O longa é baseado na peça teatral homônima do dramaturgo Mauro Rasi. Drica interpreta Pérola, uma mãe de personalidade forte que tenta estabelecer uma relação mais próxima com o filho Mauro (Leonardo Fernandes), querendo controlar as escolhas e o futuro dele. Depois da temporada de trabalhos, a atriz que não tem contrato fixo, diz estar em um recesso. “Totalmente de férias agora, sem planos”.