O motivo da ida de Lana Del Rey a uma igreja após show no Rio

Foram quatro anos longe dos palcos até que Lana Del Rey (deitada), 37 anos, decidiu interromper o período sabático no Rio de Janeiro, onde deu a largada a uma turnê global, com escala em São Paulo. Em solo carioca, a intérprete de canções regadas a melancolia não se incomodou em embalar no mais turístico dos roteiros, a começar pelo Cristo Redentor. Assistiu até a uma missa na capela ao lado e recebeu a bênção do padre, amparada por um intérprete. “Cristo é um amor incondicional”, postou Charlie Grant, o irmão da cantora americana, que a acompanhava. Depois, Lana entregou-se a lazer mais profano: pegou uma praia com visual que denunciava não se tratar de uma carioca — maiô de mangas longas e calça jeans, que, sob o sol escaldante, tratou de tirar.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2023, edição nº 2844