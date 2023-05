O motivo da greve de roteiristas de Hollywood

Após 15 anos de última greve que impactou diversos filmes e séries em Hollywood, a Associação de Escritores da América, também conhecido como sindicato dos roteiristas nos Estados Unidos, anunciou outra paralisação. A chamada para a greve ocorreu após seis semanas de negociação com Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), responsável por representar os estúdios como Netflix, Amazon, Disney, Apple e Sony.

A associação pediu, por exemplo, garantia mínima de emprego durante uma temporada, que dura de 10 a 52 semanas. A reivindicação não foi atendida e os estúdios e serviços de streaming se recusaram a pagar uma “taxa diária” aos escritores.

Os roteiristas também exigem um aumento de salários, garantia de estabilidade e o maior participação nos lucros das produções por streaming.

Em comunicado, Associação de Escritores da América afirmou que “iniciou este processo com a intenção de fazer um acordo justo, mas as respostas dos estúdios foram totalmente insuficientes”.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.

— Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023