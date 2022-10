O motivo da dura conversa entre rei Charles e príncipe Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 24 out 2022, 15h46 - Publicado em 24 out 2022, 15h30

Atualizado em 24 out 2022, 15h46 - Publicado em 24 out 2022, 15h30

Rei Charles espera “que ele e a monarquia sejam tratados com muito mais respeito” pelo príncipe Harry, agora que subiu ao trono. De acordo com o que o especialista Eric Schiffer, presidente da Reputation Management Consultants, afirmou ao Daily Star, Harry terá que se acostumar com os desejos do rei. Nas últimas semanas, houve relatos de que uma briga entre os dois fez o caçula se atrasar para Balmoral, quando a rainha morreu. De acordo com o The Sun, Harry perdeu seu voo depois que Charles ligou para dizer que “não era apropriado” Meghan ir junto.

“Houve alguns episódios sérios e dolorosos que ocorreram entre Harry e seu pai, que levaram ao que muitos veem como uma destruição do relacionamento. Isso agora está resultando em alguns limites fortes [estabelecidos] pelo rei e expectativas de que ele e a monarquia sejam tratados com muito mais respeito. Suas conversas foram tensas e revelaram alguma dor profunda, ou períodos de dor profunda, que resultaram em um desejo de mudar a dinâmica de poder do relacionamento e levaram a alguns limites que não existiam antes com o rei. Agora é a escolha do rei estabelecer seus próprios limites, pois não é apenas ele individualmente como pai, é também a monarquia”, contou Eric Schiffer.