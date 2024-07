O motivo da demissão de 04 de Bolsonaro em gabinete do Senado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi exonerado do cargo comissionado no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC). Segundo a assessoria de imprensa do senador, Renan solicitou a saída para concorrer às eleições municipais, que serão realizadas em 6 de outubro. Ele já anunciou, pelas redes sociais, que se filou ao PL e é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. A demissão foi feita para cumprir as exigências da legislação eleitoral, que estabelece que candidatos com cargo público estejam afastados da ocupação por no mínimo três meses antes do pleito. Renan ocupava o cargo de auxiliar parlamentar desde 2023.