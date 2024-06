O montante pago em direitos autorais pelo Rock in Rio e demais festivais

A Rock World acaba de revelar um número que impacta de forma extrema o mercado musical. Somente nos dois festivais que realiza, Rock in Rio e The Town, além do Lollapalooza, que passou a produzir este ano, a empresa desembolsa em direito autoral um montante que ultrapassa a casa dos 30 milhões de reais. A coluna GENTE apurou que é este o valor que, a cada dois anos, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) arrecada para repassar aos artistas. Isso porque são cerca de 2 milhões de ingressos vendidos no período (Rock in Rio com 730 mil, The Town com 530 mil e as duas edições do Lollapalooza com 550mil).

Para 2024, dos sete dias de Rock in Rio, quatro esgotaram em apenas duas horas e o evento já tem um público equivalente a quase 11 Maracanãs lotados. Agora, restam três dias e a venda entrou em sua reta final. A organização lembra que o único meio oficial para adquirir ingressos e evitar golpes é o site oficial.