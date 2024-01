O momento em que Matheus Nachtergaele quebra a quarta parede de ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na cena que foi ao ar nesta terça-feira, 23, Matheus Nachtergaele quebra a “quarta parede” de Renascer (veja foto acima da captura do momento exato). No jargão da dramaturgia, a quarta parede é “invisível”, seria a lente da câmera. Ou seja o ator nunca deve encará-la, pois logo atrás dela “está” o telespectador. Dono da única venda da vila, principal ponto de encontro da região e onde tudo acontece no interior de Ilhéus, Norberto, seu personagem, acaba sendo o detentor de fofocas. Dono de um grande coração, na intimidade ele carrega as dores da saudade de dona Jacutinga (Juliana Paes), sua eterna amante, desde o dia em que ela decide ir embora. Este recurso da quebra da “quarta parede”, quase inexistente em novelas, foi bastante recorrente, por exemplo, na série Fleabag. A produção da TV Globo, como se tem percebido, aposta em novas e arrojadas fotografias para surpreender o público.