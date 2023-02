O momento de lazer de John Kerry, assessor de Joe Biden, em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enviado especial para o clima do governo dos Estados Unidos, John Kerry desembarcou em Brasília na madrugada de domingo, 26, para compromissos oficiais com autoridades brasileiras. Questões climáticas e combate ao desmatamento são os principais assuntos tratados nos encontros, com políticos como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva (PV). Porém, antes do trabalho, o lazer. Kerry fez um tour em monumentos culturais e turísticos da capital federal assim que chegou.

Entre outros pontos, visitou a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, no período da manhã. E à tarde, esteve em um clube de esportes náuticos, onde tomou sol à beira do Lago Paranoá. Kerry chegou com os colegas como um cliente comum. Segundo o clube, eles agendaram a presença no site e foram passar a tarde. John Kerry é velejador de windsurf, kitesurf e agora também está aprendendo wingfoil [espécie de vela dobrável] e, como em todos os locais onde se desenvolvem essas modalidades, o clima foi bem tranquilo, informal e num ambiente de camaradagem entre todos. Em um raro momento de folga, ele se deixou fotografar de short e camisa de malha contra raios UV, bem no clima esportivo.

“Passeamos pelas nossas dependências, mostrando os equipamentos que utilizamos no [clube] Katanka e conversando sobre as modalidades. Certamente se sentiu ‘em casa’ conosco. Tomou um pouco de sol, foi até a beira do lago e checou as condições do vento. Uma colega comprou algumas caipirinhas e levou ao lounge onde estavam, mas não posso afirmar se ele tomou”, disse à coluna um dos funcionários.