O modo acelerado de Gabriel Leone no papel de ‘Senna’, da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Gabriel Leone, 31 anos, não se incomoda em ficar marcado como o sujeito que só interpreta um mesmo papel. E com essa mentalidade acabou virando protagonista de Senna, a nova minissérie da Netflix que refaz a trajetória do brasileiro tricampeão na Fórmula 1, logo depois de ter dado vida ao também piloto anglo-espanhol Alfonso de Portago (1928-1957), no filme Ferrari. E o destino quis, por assim dizer, que adquirisse uma paixão por velocidade. “Aprendi a controlar um carro e a entender o mecanismo dos motores”, relata ele, que, apesar do entusiasmo, não cogita enveredar por trilha mais séria nessas pistas. “Agora ficou mais gostoso pegar trânsito no dia a dia”, explica Gabriel, que tinha 1 ano de idade quando Senna morreu e, para entrar no clima, maratonou suas corridas mais épicas.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921