O modelo que polemiza com cena de sexo em novo clipe de Anitta

Coube ao modelo carioca Yuri Meirelles protagonizar uma cena ousadíssima no novo clipe de Anitta, gravado nesta quinta-feira, 26, em uma esquina da comunidade da Tijuquinha, zona oeste do Rio de Janeiro. A cantora aparece ajoelhada simulando sexo oral no rapaz. Yuri tinha menos de 20 mil seguidores até a manhã da gravação. Em 24 horas, já passou dos cem mil seguidores.

O modelo gosta de frequentar bates da zona sul do Rio, a praia de Ipanema e de jogar bola com os amigos. É torcedor do Vasco e não esconde o quanto é vaidoso. Tem diversas fotos no seu perfil no Instagram em que posa sem camisa, exibindo o tanquinho definido em espelhos de casa e da academia.

