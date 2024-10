O mistério em torno da paquita que nunca mais falou com Xuxa: ‘Ela sumiu’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro episódio do documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, joga luz a um mistério que ronda há décadas os bastidores da equipe de Xuxa. Uma de suas paquitas, Diane Dantas, apelidada de Lady Di, pediu para sair do programa e nunca mais falou com a apresentadora nem com as antigas colegas de auditório. Simplesmente saiu de cena, se silenciando após tensas reuniões com a empresária Marlene Mattos. Ela também não aceitou falar com a equipe do documentário – ao contrário de outros desafetos que aproveitaram ocasião para esclarecer fatos passados.

Leia também: Denúncias de assédio em doc ‘Paquitas’ renderiam indenizações milionárias

A produção ainda resgatou imagens do grupo ensaiando coreografias na casa de Xuxa, a gravação de um comercial de TV, entre outros momentos em que Diana parecia deslocada do grupo, sem parecer querer fazer parte do conjunto. Ela fez parte do grupo “New Generation”, que entrou em 1995. Três anos depois, abandonou tudo sem maiores explicações.

Xuxa diz que nunca soube qual foi a verdadeira motivação de Diane para deixar o grupo. “Tentei falar com ela, mas ela não falou comigo. Aliás, ela nunca mais falou comigo, desde que a minha filha nasceu, em 1998. Eu não sei o que aconteceu. Eu questiono para todos, elas não me falam. Não sei se tem alguma coisa que eu não posso saber… Eu até perguntei: ‘Será que eu fiz alguma coisa?’. Ela foi uma menina muito marcante nesse grupo, foi uma das que mais sobressaíram, que mais apareceram, pela beleza dela, pelo talento, mas ela sumiu”.