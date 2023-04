O ‘milagre’ presenciado por Ryan Reynolds no olimpo do futebol britânico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com as unhas roídas até o sabugo, o ator canadense Ryan Reynolds, 46 anos, assistiu a um milagre no sábado 22: o Wrexham AFC, time da várzea galesa que comprou no fim de 2020, em parceria com o colega Rob McElhenney, ganhou de virada e conseguiu um lugar na Football League, que reúne os times profissionais de pequeno e médio portes da Inglaterra e País de Gales. Verdade que entrou para a quarta divisão e ainda faltam três passos para alcançar a Premier League, o olimpo do futebol britânico, mas o feito levou ao delírio os 60 000 habitantes da cidade que também é tema de uma série-documentário, Welcome to Wrexham, produzido pela dupla para o Disney+. Reynolds é cartola que põe a mão na massa: assiste às partidas, anima os jogadores e já derramou um rio de dinheiro no clube, que em 2022 declarou prejuízo de 2,9 milhões de libras. “É capaz que eu venha a passar dificuldades”, brinca Reynolds, que tem fortuna de sobra para bancar a aventura.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2023, edição nº 2839