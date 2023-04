O medo que fez Carlos Bolsonaro abandonar redes do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é a primeira vez que Carlos Bolsonaro prometeu abandonar as redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora alega “solidão” e diz ter sido tratado como “um rato”. A verdade, contam pessoas próximas, é que ele não quer se responsabilizar sozinho pela perda de engajamento dos perfis – algo notório desde que o pai se mandou para os Estados Unidos, no final do ano. Agora, ainda que Bolsonaro já esteja no país, as coisas não melhoraram. Carluxo tomou a decisão ao perceber que está esfriando a militância digital.