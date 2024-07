O mau humor do público do streaming aos produtos inéditos da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mudança de comportamento e interesse entre o público do streaming e o da TV aberta é evidente. No ranking do Globoplay, entre os dez produtos em alta, figuram apenas duas novelas que estão em exibição na TV aberta: o remake de Renascer e Família é Tudo. As duas, porém, são antecedidas por outros sete produtos: a série O Jogo que Mudou a História; a novela turca Marasli O Protetor; o filme Os Farofeiros 2; a novela de 2005 Alma Gêmea; a série The Good Doctor; o programa Conversa com Bial, que ocupa a madruga na grande da Globo; e a série Chicago P.D.

Já entre os dez mais consumidos, cinco novelas antigas da TV Globo figuram na lista. São elas: Alma Gêmea (2005); A Força do Querer (2017); Salve Jorge (2012); Avenida Brasil (2012); e Caminho das Índias (2009). Curiosamente, Juliana Paes, que agora estreia Pedaço de Mim na Netflix, é protagonista de duas dessas produções.

Este fenômeno indica um caráter saudosista dos espectadores no streaming, que aparentam estar desinteressados nas novas produções da emissora, mas revivem grandes clássicos do canal. A própria Globo, atenta a essa tendência, tem investido em remakes, como os recentes sucessos de Pantanal e Renascer. Além disso, o ranking apresenta a indiferença do público da plataforma com todos os outros produtos da grande, como os programas de auditório e esportivos, que não figuram entre os mais procurados.