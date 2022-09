O malabarismo de Sabrina Sato ao ser questionada sobre Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato dá risada para tudo. É seu jeito de levar a vida, de criar empatia e de fugir das perguntas mais embaraçosas. Ainda mais em evidência depois que saiu da Record e assumiu um dos lugares do sofá do programa Saia Justa, no GNT, ela é cobrada a falar de temas que, antes, conseguia fugir com maestria. A política é um desses assuntos que a apresentadora tem lidado. Ela até critica o presidente Jair Bolsonaro (PL), mas mantém as risadas para não se comprometer.

Por que você nunca se posiciona politicamente? Eu me posiciono, eu acho que a gente tem que se posicionar. Mas acho que tem várias formas se posicionar.

E como é a sua forma? Com as minhas características, eu já falo tudo, né (risos)? A gente precisa de liberdade, a gente precisa de, principalmente nós mulheres, precisa de alguém que respeite a gente no poder.

Bolsonaro é bastante criticado por mulheres. Isso significa que você não vota nele? Tipo assim… Entendeu (ela dá uma longa gargalhada)? Como que a gente vai fazer, gente? Não dá. A gente precisa ter uma virada. Tá no limite, já passou, até.