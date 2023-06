O maior problema enfrentado pela protagonista de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira, 19, em Terra e Paixão, Aline (vivida por Barbara Reis) ouve da mãe, Jussara (Tatiana Tibúrcio): “Aline, por acaso você tem mel?”. Era uma referência ao fato da moça atrair as atenções de Caio (Cauã Reymond), Jonatas (Paulo Lessa) e Daniel (Johnny Massaro). Mas para o telespectador essa química toda ainda não aconteceu em cena. É que a personagem é insossa, não imprime carisma e suas falas são pouco inspiradas. Nem o embate com Antonio (Tony Ramos), que quer as suas terras, costuma causar comoção. Quando teve seu filho sequestrado, ela parecia plácida, sem perder a compostura diante do seu maior rival. Está faltando uma injeção de ânimo na protagonista. E não é só nas cenas de romance.