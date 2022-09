O maior perrengue dos roqueiros no primeiro dia de Festival no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filas quilométricas tomam conta do gramado da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 2. O público chegou cedo para o dia que conta com uma programação voltada para o Heavy Metal. A maioria das pessoas vestindo preto não se importou com o forte calor na cidade. Mas enquanto buscavam refúgio nas poucas sombras no local, muitos também buscaram se refrescar com a água disponível de graça.

O problema foram as filas que se formaram nos vários pontos. O tempo de espera nas filas era de cerca de 30 minutos para conseguir encher um copo. Pelo visto a Cidade do Rock vai ferver quando as temperaturas subirem ainda mais com o início dos shows no Palco Mundo.