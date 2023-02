Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vem ano, passa ano e o problema se mantém. O maior obstáculo para as escolas de samba entrarem na Sapucaí não é falta de verba ou problema com patrocinadores – ainda que este também seja um assunto dramático na realidade das agremiações. Mas há uma barreira física “intransponível” na avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, que atrapalha as escolas na virada para entrarem no sambódromo. Trata-se de um viaduto que deixa tudo ainda mais tenso segundos antes de se iniciar os desfiles. Confira no vídeo exclusivo da coluna.